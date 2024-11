Chinas Botschafter hofft auf Lösung im E-Auto-Zollstreit

China hofft im Streit mit der EU über Sonderzölle für chinesische E-Autos auf eine "beidseitig akzeptable Lösung".

In einem Gastbeitrag für die FAZ (Montagsausgabe) schreibt Chinas Botschafter in Deutschland, Deng Hongbo, sein Land setze "aufrichtig darauf, Differenzen am Verhandlungstisch zu lösen". Die Verflechtungen in der Autoindustrie zwischen China und Europa seien eng, "keiner kann ohne den anderen". Die EU hatte am Donnerstag Extrazölle auf die Einfuhr chinesischer E-Autos in Kraft gesetzt.

Mit diesen Zöllen von bis zu 35 Prozent auf importierte Fahrzeuge will die EU die europäische Autoindustrie vor der Konkurrenz aus China schützen, die nach Ansicht einer Mehrheit der EU-Staaten von massiver staatlicher Unterstützung profitiert. Dem widerspricht der chinesische Botschafter in seinem Beitrag: Chinas Stärken bei E-Autos seien "kein Ergebnis staatlicher Subventionen, wie von der EU konstatiert, sondern das Resultat technologischer Innovation, vollständiger Lieferketten und freien Wettbewerbs". Chinas Industrie werte das EU-Verfahren als höchst intransparent, schreibt Deng: "Von WTO-Regeln und gängiger Praxis weicht es ab." Protektionismus schade den Interessen der EU-Verbraucher und destabilisiere die Lieferketten der globalen Autoindustrie. Dass Deutschland in der EU gegen die Zölle gestimmt habe, sei eine "faktenbasierte Vernunftentscheidung", schreibt Deng. Er fordert Deutschland auf, in dieser Frage gemeinsam mit China zu handeln: "Als große Fertigungs- und Handelsnationen sollten wir uns gemeinsam für eine offene Weltwirtschaft und inklusive Globalisierung starkmachen, mit konkretem Handeln gegen Protektionismus und Decoupling vorgehen."