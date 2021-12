Corona-Erstimpfquote stagniert bei 73,9 Prozent

Die Corona-Impfkampagne in Deutschland kommt kurz nach Weihnachten kaum voran.

Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag hervor. Demnach liegt die Erstimpfquote wie schon am Vortag bei 73,9 Prozent.

Etwas Bewegung gab es beim ursprünglich "vollen" Schutz - diesen haben jetzt 70,9 Prozent der Bürger (Vortag: 70,8 Prozent). 36,6 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung (Vortag: 36,0 Prozent). In allen drei Kategorien ist das Tempo über die Feiertage deutlich zurückgegangen. Die Bundesregierung strebt aktuell an, bis Ende Januar auf eine Erstimpfquote von 80 Prozent zu kommen. Bei den 12- bis 17-Jährigen haben mittlerweile 59,3 Prozent wenigstens eine Impfung, 51,9 Prozent eine zweite Impfung, und 4,9 Prozent eine "Booster"-Impfung. Unter den besonders gefährdeten Über-60-Jährigen sind 88,2 Prozent mindestens einmal gegen Corona geimpft, 87,1 Prozent haben den vollständigen Schutz, 59,8 Prozent den "Booster". In der Gruppe der Fünf- bis Elfjährigen wurden mittlerweile rund 323.000 Personen erstmals geimpft. Das entspricht einer Quote von 6,1 Prozent.

