Corona-Positivrate weiter rückläufig

Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist weiter rückläufig.

Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche 45,9 Prozent aller durchgeführten Tests positiv, in der Vorwoche waren es 50,9 Prozent. Die Zahl der angeforderten Tests sank ebenfalls.

Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 581.000 PCR-Tests durchgeführt - in der Woche zuvor waren es mit 691.000 noch deutlich mehr. Die wöchentliche Kapazität der an die Erhebung angeschlossenen 183 Labore lag zuletzt bei 2,71 Millionen Tests - für die aktuelle Woche sinkt sie allerdings auf 2,47 Millionen. Die Labore waren in der vergangenen Woche zu 21 Prozent ausgelastet (Vorwoche: 25 Prozent).

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH