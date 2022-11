Dänemark wählt neues Parlament

In Dänemark wird am Dienstag ein neues Parlament gewählt.

Mehr als vier Millionen Wahlberechtigte haben seit 8 Uhr die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. In den Umfragen lagen die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zuletzt klar vorn, die Regierungsbildung könnte aber schwierig werden.

Frederiksen führt seit 2019 eine mit ausschließlich sozialdemokratischen Ministern besetzte Minderheitsregierung an. Sie strebt nach eigenen Angaben künftig ein Bündnis der Mitte an. Eigentlich hätte die Wahl erst im kommenden Jahr stattfinden müssen, Frederiksen hatte sie aber vorgezogen, nachdem ihre Regierung zunehmend in die Kritik geraten war. Gewählt werden am Dienstag alle 179 Abgeordneten des dänischen Parlaments Folketing, davon 175 in Dänemark, zwei auf den Färöern und zwei in Grönland. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr. Direkt im Anschluss werden erste Prognosen erwartet.

