Dürr gibt FDP-Wahlziel von "zehn Prozent plus X" aus

Die FDP will bei der nächsten Bundestagswahl wieder ein zweistelliges Ergebnis holen.

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, sagte der "Bild" (Montagsausgabe): "Das Ziel der Freien Demokraten muss sein, wie bei den letzten zwei Wahlen zweistellig zu sein, für die Bundestagswahl 2025 zehn Prozent plus X." Es sei immer mal so gewesen, dass die Partei schwierigere Umfragewerte hatte. "Und am Ende haben die Wähler sich schon daran erinnert, wofür die FDP steht. Manche klare Position der FDP hat auch in dieser Koalition zu öffentlicher Diskussion und zu Streit geführt. Aber mir ist am Ende lieber, dass es auch mal eine Debatte gibt, die vielleicht ein wenig härter ist, wenn dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden", sagte Dürr der "Bild".