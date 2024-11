Dürr wirft Scholz Falschbehauptung in Rentenpolitik vor

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die Unterstellung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Rentenpläne der Liberalen führten zu Rentenkürzungen, als Falschbehauptung zurückgewiesen.

"Ich will mal sagen, andere würden sogar das Wort Lüge in den Mund nehmen", sagte Dürr den Sendern RTL und ntv. Die FDP sei sehr klar aufgestellt. Man wolle sichere Renten, die auch solide finanziert seien.

Die Koalition habe sich darum bemüht, eine Rente so zu finanzieren, dass die Beitragszahler im kommenden Jahrzehnt nicht über Gebühr belastet werden. Dazu sei die SPD nicht bereit gewesen. "Ich finde es merkwürdig, wenn man den Rentnern etwas vormacht und so tut, als hätte man Respekt vor ihnen, aber sie in Wahrheit aus meiner Sicht hintergeht", sagte Dürr in Richtung SPD und Bundeskanzler Scholz.