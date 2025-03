Deutsche Botschaft in Syrien wiedereröffnet

Rund drei Monate nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat Deutschland seine Botschaft in Damaskus wiedereröffnet.

Am Donnerstag nahm Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die diplomatische Vertretung bei ihrem Besuch in Syrien wieder in Betrieb. Die Botschaft war 2012 aus Protest gegen den Bürgerkrieg geschlossen worden. Das Auswärtige Amt erhofft sich von der Präsenz vor Ort, zur Stabilisierung des Landes beitragen zu können. "Ein politischer Neuanfang zwischen Europa und Syrien, zwischen Deutschland und Syrien ist möglich", sagte Baerbock im Zuge ihrer Reise nach Damaskus.

"Dies ist aber auch mit klaren Erwartungen verbunden, dass Freiheit, Sicherheit und Chancen in Syrien für alle Menschen gelten - für Frauen und Männer, für Angehörige aller Ethnien und Religionen", so die Außenministerin.