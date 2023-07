Dienstrad-Leasing wächst weiter

Das Jahr 2023 könnte zu einem Rekordjahr für geleaste Fahrräder und E-Bikes werden.

"Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden mittels Leasing über eine Million Fahrräder auf die Straße gebracht", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Leasing-Unternehmen, Claudia Conender, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagausgabe). "Damit trägt Leasing zur Mobilitätswende bei."

Mit einem um 24 Prozent gestiegenen Anschaffungswert im ersten Quartal 2023 setze sich der Trend vergangener Jahre fort, hieß es. Wasilis von Rauch, Geschäftsführer von "Zukunft Fahrrad", einem Zusammenschluss von Unternehmen aus der Radbranche, sagte der "NOZ": "Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres an der Zwei-Millionen-Marke kratzen." Dienstrad-Leasing werde heute von weit über 100.000 Unternehmen in Deutschland angeboten, darunter 70 Prozent der Dax-Konzerne, so der "Zukunft Rad"-Geschäftsführer. "Der Umsatz der Branche hat sich seit 2019 vervierfacht." Mittlerweile sei "jedes vierte, wahrscheinlich sogar jedes dritte E-Bike ein Leasingrad", sagte von Rauch. Dem Leasingverband zufolge lag die Stückzahl neu geleaster Fahrräder 2022 bei 0,5 Millionen und damit ein gutes Viertel über den Zahlen aus 2021. Der entsprechende Anschaffungswert von 2,1 Milliarden Euro bedeutete ein Plus von 47 Prozent gegenüber 2021. Führende Leasing-Anbieter rechnen auch in den nächsten Jahren mit einer steigenden Zahl an Verträgen. "Das Interesse ist derzeit so groß wie nie", teilte das Unternehmen "Lease a bike" der "NOZ" auf Anfrage mit. "Auch immer mehr kleine Unternehmen erkennen den Trend". Ähnlich klingt es beim Branchenprimus Job-Rad. "Bei über 60.000 Arbeitgeberkunden haben wir seit unserer Unternehmensgründung eine Million Jobräder auf die Straße gebracht, circa ein Drittel davon allein 2022", sagte Geschäftsführer Florian Baur. Und das Marktpotenzial sei noch nicht ausgeschöpft. Ein wichtiger Grund dafür: "Durch die Öffnung von Tarifverträgen können jetzt Unternehmen ihren Mitarbeitenden Dienstradleasing anbieten, die zuvor keine Möglichkeit dazu hatten. Auch im öffentlichen Sektor ist Dienstrad-Leasing zunehmend gefragt", sagte der Job-Rad-Chef weiter. Mit diesem Boom habe sich das Leasing von Diensträdern als starker Treiber in der Fahrradwirtschaft etabliert. Der Leasing-Verband fordert die Politik auf, auch E-Lastenräder für den fahrradgebundenen Lastenverkehr stärker beim Leasing zu berücksichtigen. "Aktuell ist Leasing dort nicht zugelassen, weil ein geleastes E-Lastenfahrrad nur zur Nutzung überlassen werde und nicht ins Eigentum übergehe", heißt es in der Begründung. "Wir leben in Zeiten der Sharing Economy, aber die Politik hält in den Förderprogrammen häufig am Eigentumsgedanken fest, selbst beim Fahrrad", mahnte Leasingverbandschefin Conen. Das sei nicht mehr zeitgemäß.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH