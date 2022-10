Diesel wieder über 2-Euro-Marke - Benzinpreis stagniert

Der klare Rückgang der Spritpreise in Deutschland hat sich in der vergangenen Woche nicht fortgesetzt.

Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,878 Euro und damit nur 0,2 Cent weniger als in der Vorwoche, sagte eine ADAC-Sprecherin am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Diesel verteuerte sich sogar innerhalb einer Woche um 1,6 Cent und kostet im Bundesschnitt 2,012 Euro.

Zuvor waren die Preise nach dem deutlichen Anstieg zum Ende des sogenannten Tankrabatts relativ konstant gesunken. Beim Diesel war in der vergangenen Woche sogar die 2-Euro-Marke wieder unterschritten worden.

