Dobrindt will Ampel-Wahlrecht "korrigieren"

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat eine erneute Reform des Wahlrechts bei einem Wahlsieg der Union angekündigt.

"Das vollkommen verkorkste und bewusst vermurkste Ampel-Wahlrecht werden wir in der nächsten Wahlperiode korrigieren, ohne dabei die Zahl der Abgeordneten zu erhöhen", sagte der CSU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Mit dem Ampel-Wahlrecht werde der Wählerwille in den Wahlkreisen ignoriert. Dobrindt warnte: "Das bedeutet ein weniger an Demokratie." Zudem sei es weniger direkte Teilhabe von Bürgern an der politischen Willensbildung im Parlament.

"Das darf so nicht bestehen bleiben."