EU verdreifacht Hilfsleistungen für Menschen im Gazastreifen

Die Europäische Union will laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine humanitäre Luftbrücke für Menschen im Gazastreifen einrichten und die Gelder für Hilfsleistungen erhöhen.

"Im Augenblick brauchen die Palästinenser in Gaza humanitäre Hilfe", sagte von der Leyen am Montagabend vor Journalisten in Tirana. "Sie dürfen nicht den Preis der Barbarei der Hamas zahlen. Und deshalb hat die Kommission entschieden, die humanitäre Hilfe für Zivilisten in Gaza auf 75 Millionen Euro zu verdreifachen. Wir gründen eine Luftbrücke nach Gaza über Ägypten."

Der erste Flug mit humanitären Hilfsgütern werde noch diese Woche starten. "Wir werden mit unseren regionalen Partnern zusammenarbeiten, um die vor Ort bestehenden Bedürfnisse zu berücksichtigen."