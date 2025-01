Frankreichs Europaminister kritisiert Musks Äußerungen

Frankreichs Europaminister Benjamin Haddad hat die Einmischung von Elon Musk in den deutschen Wahlkampf scharf kritisiert.

"Frankreich ist solidarisch mit seinen deutschen Freunden", sagte Haddad dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Musks Äußerungen würden "Wachsamkeit" erfordern. "Ein so mächtiger privater Akteur, egal was seine Nationalität oder seine Einstellung ist, kann sich nicht auf derart direkte Weise in die internen Angelegenheiten von souveränen Ländern einmischen", sagte Haddad. Das Vorgehen von Musk zeige, dass die europäischen Demokratien ihre "Naivität" ablegen und ihre eigene Tech-Branche stärken müssten.

"Um unsere Souveränität und unsere Institutionen zu verteidigen, braucht es europäische Champions", erklärte der liberale Politiker. Europa sei in diesem Bereich zu sehr von "ausländischen Akteuren, ihrer strategischen Agenda und ihren Werten" abhängig. Anstatt eine "digitale und industrielle Kolonie der USA" zu werden, müssten "die Bedingungen für die Entstehung von europäischen Musks" geschaffen werden, so Haddad.