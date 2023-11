Frei will "großen Sprung" bei Begrenzung der Flüchtlingszahlen

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, hat die Bundesregierung vor dem Spitzengespräch im Kanzleramt am Freitag zum Einlenken aufgerufen.

"Hoffentlich beendet die Ampel nun endlich ihre Politik der Trippelschritte", sagte der CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben) mit Blick auf die Migrationspolitik. "Spätestens jetzt ist der Moment für den großen Sprung gekommen."

Frei bekräftigte das Angebot der Zusammenarbeit. "Die Union reicht die Hand, um die irreguläre Migration wirksam zu stoppen. Wenn sich die Regierung in dieser Krise nicht als handlungsfähig erweist, verlieren die Menschen ihr Vertrauen in den Staat", warnte der Christdemokrat. "Deutschland darf in Europa nicht länger der Bremsklotz sein, sondern muss endlich auch eine konstruktive Rolle übernehmen."