Günther hält Israels Angriffe für richtige Reaktion

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hält die Reaktion Israels auf die Angriffe von Kämpfern der Hamas für gerechtfertigt.

"Unschuldige Zivilisten sind dort getötet worden, und natürlich hat die israelische Armee das Recht, sich auch selbst zu verteidigen und jetzt eben auch umgekehrt dort Angriffe zu starten", sagte er "RTL Nord" am Mittwoch. "Das ist, glaube ich, eine absolut notwendige und richtige Reaktion."

Die israelische Armee habe das Recht, sich gegen die terroristischen Angriffe der Hamas zu verteidigen und selbst Gegenangriffe zu starten. Deutschland müsse auch in dieser Situation klar an der Seite Israels stehen. In der aktuellen Migrationsdebatte sprach sich Günther für eine geringere Aufnahme von Geflüchteten aus. "Wir haben zu viel Zuzug nach Deutschland, und es sind zu viele Menschen, um sie nach unseren Maßstäben auch in unserem Land zu integrieren." Deutschland müsse in der Lage sein, dafür zu sorgen, "dass weniger Menschen zu uns kommen", sagte der Ministerpräsident. Schleswig-Holstein sei in den vergangenen Wochen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen an seine Grenzen gekommen.