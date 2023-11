Gallant: Hamas hat Kontrolle über Gaza verloren

Die Hamas hat laut Aussagen des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant die Kontrolle über Gaza verloren.

Es gebe keine Kräfte der Hamas, die die Israelische Armee (IDF) stoppen könnten, sagte er am Montagabend. Die IDF rücke in "jeden Bereich" vor, fügte er hinzu.

"Terroristen fliehen nach Süden, Zivilisten plündern die Hamas-Basen. Sie haben kein Vertrauen in die Regierung", so Gallant weiter. Die israelischen Streitkräfte rückten "planmäßig vor und führen die Aufgaben präzise und tödlich aus". Gallant zufolge hat die IDF in den letzten Tagen ihre Aktivitäten gegen die Hamas-Tunnel "intensiviert". Man arbeite "aufgabenbezogen". "Wir haben Ziele, wir werden unsere Ziele erreichen", sagte Gallant in Anspielung auf einen Hinweis von Außenminister Eli Cohen, der zuvor angedeutet hatte, dass internationaler Druck Israel zwingen könnte, sein Vorgehen in Gaza zu ändern. Am Sonntagabend hatte bereits Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesagt, die Hamas hätte im Norden des Gazastreifens "keinen sicheren Ort mehr, um sich zu verstecken".