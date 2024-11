Gewalt gegen Israelis in Amsterdam - Zentralrat zeigt sich schockiert

Nach einem Fußballspiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Ajax Amsterdam ist es am Donnerstagabend in der niederländischen Hauptstadt zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen propalästinensischen Demonstranten und israelischen Fußballfans gekommen.

Es gab zahlreiche Verletzte und dutzenden Festnahmen. Die israelische Regierung sprach von einem Pogrom. Mit einem Flugzeug will sie die israelischen Fans in Sicherheit bringen. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, zeigte sich schockiert.

"Das sind Bilder des Schreckens. Die Hatz auf Juden ist wieder ausgebrochen - das waren keine Krawalle unter Fangruppen", sagte er der "Bild" am Freitag. "Es ist ein Armutszeugnis, dass Juden und Israelis in Westeuropa nicht mehr sicher sein können. Und das kurz vor dem 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht." Schuster forderte, die Entwicklung sehr ernst zu nehmen. "Meine Gedanken sind bei den häufig jungen Menschen, die einfach nur ein Fußballspiel ihres Vereins besuchen wollten", sagte er. "Diese Gewalt scheint überall möglich. Auch in Berlin wurde am Wochenende ein Fan des örtlichen Makkabi-Clubs verprügelt."