Grüne drängen auf Ende der Arbeitsverbote für Flüchtlinge

Die Grünen pochen weiter auf eine schnelle Aufhebung der Arbeitsverbote für Flüchtlinge.

"Wir müssen jetzt schauen, dass die Menschen, die ankommen, schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt kommen", sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang am Montag im ARD-Morgenmagazin. Sie habe kein Verständnis für Arbeitsverbote, wo Menschen noch drei Monate warten müssten.

"Ich finde, wer hier ankommt, soll ab dem ersten Tag arbeiten können", so Lang. Bedenken, wonach dies Deutschland noch attraktiver für Flüchtlinge machen könnte, wies die Grünen-Vorsitzende zurück: "Wir haben einen massiven Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel in diesem Land", sagte sie. "Laut den Wirtschaftsweisen brauchen wir ca. 100.000 Menschen im Jahr, die netto zuwandern, um hier zu arbeiten, auch um unsere Sozialversicherungssysteme zu sichern." Deswegen müsse man auch schnell den sogenannten "Spurwechsel" umsetzen, so Lang.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH