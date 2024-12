Grüne fordern Elternzeit für Abgeordnete

Der haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und zweifache Vater Sven-Christian Kindler (Grüne) fordert mehr Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Ämtern in der Spitzenpolitik.

"Man könnte viel ändern. Zum Beispiel keine Termine, Abstimmungen und Verhandlungen mehr am Abend durchführen. Und für Abgeordnete eine Elternzeit mit einer Vertretungsregelung einführen", sagte er der "taz" (Freitagsausgabe).

Nach der Geburt seiner Kinder sei er für jeweils vier Monate "inoffiziell in Elternzeit" gewesen. "Mir war das zu wenig, aber ich habe mich auch nicht getraut, länger wegzubleiben", sagte Kindler. Der Abgeordnete, der seit 2009 im Bundestag sitzt, hatte im April 2024 bekanntgegeben, bei der nächsten Wahl nicht mehr zu kandidieren. "Gleichberechtigte Elternschaft und ein Job in der Spitzenpolitik sind nicht vereinbar. Der Großteil der Sorgearbeit liegt bei meiner Frau, und das ist nicht gerecht", sagte er jetzt zur Begründung der "taz". Er habe sich zwar immer bemüht, seine Wochenenden frei von beruflichen Terminen zu halten, um mehr Zeit für seine Kinder zu haben, "aber am Ende des Tages kann dann trotzdem eine Interviewanfrage reinbrettern", so Kindler weiter. "Und das bedeutet für meine Frau: Sie muss ständig verfügbar sein, um einzuspringen. Die Erwartung in der Politik ist, dass man 24/7 erreichbar ist. Darauf habe ich keine Lust mehr."