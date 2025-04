Grüne werten auf Parteitag in Berlin Bundestagswahl aus

Die Grünen sind am Samstagmittag in Berlin zu einem kleinen Parteitag zusammengekommen.

Bei dem sogenannten Länderrat steht am Sonntag als einziger größerer Punkt eine Debatte über die politische Lage nach der Bundestagswahl 2025 auf der Tagesordnung. Im Gegensatz zum deutlich größeren Bundesparteitag waren nur 60 bis 80 Delegierte vor Ort, wobei das Medieninteresse dennoch groß war. Dem Vernehmen nach dürfte die Aufarbeitung des schwachen Wahlergebnisses im Mittelpunkt der Debatte stehen.

Auch die zukünftige Ausrichtung der Partei in der Opposition dürfte eine Rolle spielen. Mehrere Reden sind am Sonntag ebenfalls geplant. So sollen unter anderem die Bundestagsspitzenkandidaten Robert Habeck und Annalena Baerbock sprechen. Auch der Fraktions- und Parteivorstand wird sich äußern.