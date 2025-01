Grünen-Außenpolitikerin will Bleiberecht für alle Syrer

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Deborah Düring, fordert ein Bleiberecht für alle syrischen Flüchtlinge in Deutschland.

Alle Syrer, die in Deutschland eine neue Heimat gefunden hätten, sollten auch hier bleiben dürfen, sagte Düring dem Nachrichtenportal T-Online. Damit widerspricht sie auch dem Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck, der sich zuletzt für eine Rückkehr von Flüchtlingen ohne Arbeit nach Syrien ausgesprochen hatte. Schließlich hätten sie sich hier ein Zuhause aufgebaut, sie seien unsere Nachbarn, Freunde, Ärzte und unsere Handwerker.

"Viele sind hier geboren", sagte die Grünen-Politikerin. "Deutschland ist ihre Heimat, sie sind Teil unserer Gesellschaft und verdienen mehr Respekt." Vor allem die Union brachte nach dem Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad am 8. Dezember 2024 eine Rückkehr der Flüchtlinge ins Gespräch. Unionsfraktionsvize Jens Spahn forderte bereits am 9. Dezember Startgeld und Charterflüge für heimkehrende Syrer. Dies kritisierte Grünen-Politikerin Düring scharf: "Es war schamlos, dass Teile der Union noch am Tag des Assad-Sturzes die Rückkehr der Geflüchteten nach Syrien ins Gespräch brachten", sagte sie. "Das zeugt nicht nur von fehlender Fachkenntnis über die Lage vor Ort, sondern war auch menschlich gesehen ein Totalversagen." "Am Schluss ist es eine Entscheidung jedes Einzelnen, wo er oder sie leben möchte", sagte die Grünen-Politikerin. Stattdessen forderte sie weitere Unterstützung für die syrischen Flüchtlinge, die freiwillig zurück nach Syrien gehen möchten. "Die Menschen, die Syrien wieder aufbauen möchten, verdienen unseren größten Respekt", sagte sie. "Das schließt mit ein, dass syrische Geflüchtete nach Syrien reisen können, ohne Sorge um ihren Aufenthaltsstatus in Europa haben zu müssen."