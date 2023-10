Hagen für "erkennbare Wende" in Flüchtlingspolitik der Ampel

Für Martin Hagen (FDP) ist die Migrationsdebatte ein Testfall für die Koalition aus SPD, FDP und Grünen im Bund.

"Ich glaube, dass der Fortbestand der Ampel davon abhängt, ob ihr eine erkennbare Wende in der Flüchtlingspolitik gelingt", sagte der FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Bayern dem "Spiegel". Der bayerische FDP-Landes- und Fraktionschef fordert von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mehr Initiative bei dem Thema.

"Der Bundeskanzler sollte die Flüchtlingspolitik zur Chefsache machen", sagte Hagen. "Olaf Scholz muss jetzt Führung zeigen und aus dem Kanzleramt heraus die Initiative ergreifen." Hagen fordert, dass Verfahren beschleunigt, Rückführungen forciert und Pull-Faktoren reduziert werden. Das FDP-Präsidium hatte jüngst in einem Beschluss bei Asylbewerbern mit sogenannter geringer Bleibeperspektive dafür plädiert, vermehrt auf Sach- anstatt auf Geldleistungen zu setzen. "Unsere Kommunen können die ansteigenden Flüchtlingszahlen nicht mehr bewältigen", so Hagen. Es fehlten Unterkünfte und Sprachkurse, Schulen und Kitas seien am Limit. "Die gesellschaftliche Akzeptanz schwindet, die demokratische Mitte gerät unter Druck, wir müssen jetzt schneller und entschlossener ins Handeln kommen."

