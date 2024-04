Hofreiter fordert zwei weitere Patriot-Systeme für Kiew

Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter ruft die Bundesregierung dazu auf, der Ukraine schnell mehr Flugabwehr zur Verfügung zu stellen.

"Deutschland sollte mindestens zwei weitere Patriot-Systeme aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine abgeben", sagte Hofreiter dem "Spiegel". "Angesichts der verstärkten russischen Luftangriffe braucht Kiew dringend mehr Flugabwehr." Es diene auch der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, wenn die ukrainische Armee Putins Truppen binde und von einem weiteren Vormarsch abhalte.

Allerdings benötigten die ukrainischen Streitkräfte auch mehr Flugkörper. "Wenn unsere Munitionsbestände nichts mehr hergeben, sollte Deutschland Patriot-Raketen in den USA kaufen", so Hofreiter. Die Bundeswehr hat bereits zwei Patriots an die ukrainische Armee abgegeben. Im Bestand der deutschen Streitkräfte sind noch zehn Einheiten des modernen Flugabwehrsystems - viele davon sind allerdings für Nato-Einsätze reserviert. Vier weitere Patriot-Systeme will das Bundesverteidigungsministerium bald bestellen.