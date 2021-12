Impftempo legt weiter zu - Fast 175.000 Kinderimpfungen

Das Impftempo in Deutschland legt weiter zu.

Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag hervor. Demnach wurden am Montag jeweils mehr Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen verabreicht als in der Vorwoche.

Bei den Erstimpfungen legte die Impfquote um 0,2 Punkte auf 73,5 Prozent zu. Das RKI veröffentlichte erstmals auch Zahlen zu den Impfungen in der Gruppe der Fünf- bis Elfjährigen. Hier wurden in den vergangenen Tagen insgesamt 174.800 Personen erstmals geimpft. In der Gesamtbevölkerung haben 70,4 Prozent den ursprünglich "vollen" Schutz (Vortag: 70,3 Prozent), 32,6 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung (Vortag: 31,5 Prozent).

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH