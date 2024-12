Insa: Union wieder doppelt so stark wie SPD

Die Aufholjagd der SPD in den Umfragen ist zu Weihnachten vorerst gestoppt worden.

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die Kanzler-Partei auf 16 Prozent und verliert damit im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt. Die Union aus CDU und CSU kann einen Punkt zulegen und ist mit 32 Prozent jetzt wieder doppelt so stark wie die SPD. In den vergangenen Wochen war der Vorsprung der Union vor der SPD von 18 auf 14 Prozentpunkte geschmolzen. Auch die Grünen gewinnen aktuell an Zustimmung und erreichen zwölf Prozent (+1).

Unverändert sind die Werte für die AfD mit 20 Prozent, für das BSW mit acht Prozent, für die FDP mit fünf Prozent und für die Linke mit drei Prozent. Eine der sonstigen Parteien würden vier Prozent wählen (-1). Für die "Bild am Sonntag" hat das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.205 Personen im Zeitraum vom 16. bis zum 19. Dezember 2024 befragt.