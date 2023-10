Israel fordert Gaza-Stadt zur Evakuierung bis Nachmittag auf

Die israelische Armee hat die Einwohner von Gaza-Stadt dazu aufgefordert, Nord-Gaza bis Samstagnachmittag zu verlassen.

Dazu sollen die Bewohner zwischen 10 und 16 Uhr Ortszeit (9 bis 15 Uhr deutscher Zeit) zwei Hauptstraßen Richtung Süden nutzen, teilte ein Armeesprecher am Morgen mit. Dort werde ihnen freies Geleit zugesichert, hieß es weiter.

Bewohner der Strandregionen dürften sich auch auf anderen Straßen bewegen. Kritik an den wiederholten Evakuierungsaufforderungen kam derweil unter anderem von UN-Generalsekretär António Guterres. Über eine Million Menschen durch ein dicht besiedeltes Kriegsgebiet zu bewegen, sei "extrem gefährlich - und in manchen Fällen einfach nicht möglich", so Guterres. Zudem fordert er unverzüglichen Zugang nach Gaza zur Lieferung von Hilfsgütern sowie die sofortige Freilassung aller Geiseln. "Sogar Kriege haben Regeln", sagte Guterres.