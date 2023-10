Israelischer Außenminister will Hamas "zermalmen"

Israels Außenminister Eli Cohen will die Hamas beseitigen.

"Gaza wird es nicht mehr so geben wie es einmal war", sagte Cohen dem Fernsehsender "Welt" am Freitag. "Wir werden sicherstellen, dass die Hamas nicht mehr existiert."

Die Terrororganisation werde ausgelöscht, so Cohen. "Sie wird zermalmt werden, so wie auch der IS zermalmt wurde." Auf die Frage, wie Israel bei einer Offensive Zivilisten schonen könne, sagte Cohen, das Ziel sei nicht, Zivilisten zu schaden. "Das wollen wir nicht. Aber die Hamas benutzt die eigenen Menschen als Schutzschilde", so der israelische Außenminister. Cohen dankte auch Deutschland für die Unterstützung. "Wir schätzen es sehr, dass die Bundesaußenministerin zu uns gekommen ist, Deutschland ist einer der wichtigsten Verbündeten. Wir sind auch dankbar, dass Bundeskanzler Scholz erklärt hat, dass Deutschland nur auf einer Seite steht - auf der Seite Israels."