Israels Regierungschef entlässt Verteidigungsminister

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat seinen Verteidigungsminister Joaw Galant entlassen.

Außenminister Israel Katz sei angeboten worden, Galant zu ersetzen, teilte Netanjahus Büro am Dienstagabend mit. Gideon Sa`ar könnte demnach Außenminister werden. "Meine oberste Pflicht als Ministerpräsident Israels ist es, die Sicherheit Israels zu gewährleisten und uns zu einem entscheidenden Sieg zu führen", heißt es in der Erklärung von Netanjahu.

In Kriegszeiten sei mehr denn je volles Vertrauen zwischen dem Premierminister und dem Verteidigungsminister erforderlich. Während dieses Vertrauen anfangs dagewesen sei, sei es "in den letzten Monaten leider erodiert". Laut Netanjahu war es zuletzt zu "ernsthaften Meinungsverschiedenheiten" mit Galant in Bezug auf das Management der militärischen Kampagne gekommen. "Ich habe mich wiederholt bemüht, diese Differenzen zu überbrücken, aber sie haben sich nur vergrößert", so der Regierungschef.