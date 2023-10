Junge Union will antisemitische Doppelstaatler abschieben

Im Kampf gegen Antisemitismus will die Junge Union, die Jugendorganisation der CDU/CSU, auf ihrem "Deutschlandtag" an diesem Wochenende drakonische Sanktionen fordern.

"Wer mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt und Judenhass verbreitet oder Israel das Existenzrecht abspricht, muss die deutsche entzogen bekommen und abgeschoben werden", sagte der Bundesvorsitzende Johannes Winkel dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe) in Bezug auf einen Antrag, der dem Parteitag zur Beschlussfassung vorliegt. Damit der "Satz, wonach Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist, nicht nur eine leere Worthülse bleibt", müsse die die deutsche Politik "endlich in der Realität ankommen, wenn es etwa um den zugewanderten Antisemitismus geht", so Winkel weiter.