Jusos gegen "Selbstkrönung" eines SPD-Kanzlerkandidaten

Juso-Chef Philipp Türmer stellt die Unterstützung eines Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) offenbar infrage.

"Es gibt keine Selbst-Krönung", sagte er dem "Berlin Playbook"-Podcast des Nachrichtenmagazins "Politico" (Donnerstagausgabe). Wer das Rennen mache, das entscheide final der Parteitag. "Und damit ist es auch möglich, jetzt mit einem anderen Kandidaten ins Rennen zu gehen", sagte Türmer. "Es ist auch kein Naturgesetz, dass der Kanzler der Kanzlerkandidat wird. Das heißt, wenn man ihn vorschlägt, muss man dringend beantworten, wie man dieses Momentum dreht. Da fehlt mir aktuell noch ein bisschen Kreativität", sagte der Chef der Jusos.

"Wir müssen nicht so tun, als ob das Ampel-Aus oder auch die Diskussion der letzten Wochen irgendwie spurlos an Olaf Scholz vorbeigegangen wäre", so Türmer. Die Parteiführung müsse jetzt schnell zu einer Entscheidung kommen. "Ich habe die Parteispitze dazu aufgefordert, jetzt schnellstmöglich einen Vorschlag vorzulegen. Wir müssen raus aus dieser unseligen Kandidatendiskussion. Die schadet uns gerade enorm." Er wolle "nicht verhehlen", dass es aktuell "Motivationsprobleme" in dem SPD-Jugendverband gebe, sagte Türmer. "Wir haben inhaltliche Kritik am Kurs des Kanzlers in der Vergangenheit geäußert."