Kanadas Premierminister Trudeau kündigt Rücktritt an

Der wegen schlechter Umfragewerte schon länger unter Druck stehende kanadische Premierminister Justin Trudeau tritt zurück.

Er wolle sich von seinen Ämtern als Vorsitzender der Liberalen Partei sowie als Regierungschef zurückziehen, sobald seine Partei einen neuen Chef gewählt habe, kündigte Trudeau am Montag in Ottawa an. "Dieses Land verdient eine echte Wahl", so der Premier weiter. Wenn er "interne Kämpfe" auszutragen habe, könne er nicht die beste Option für Kanadier an der Wahlurne sein. Das Parlament sei "seit Monaten gelähmt", fügte Trudeau hinzu.

Deshalb brauche es eine Erneuerung. Die Sitzungen des Unterhauses würden folglich bis zum 24. März vertagt, kündigte er an. Trudeau war seit 2015 Regierungschef in Kanada. Zuletzt waren seine Popularität und der Rückhalt auch in seinen eigenen Reihen zurückgegangen, sodass es von mehreren Abgeordneten Rücktrittsforderungen gegeben hatte.