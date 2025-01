Keine E-Mails von Olaf Scholz gelöscht

Die Bundesregierung kann nach eigenen Angaben ausschließen, dass die Postfächer, E-Mails und Kalendereinträge des früheren Bundesfinanzministers und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) sowie seines damaligen Staatssekretärs und seiner damaligen wie heutigen Büroleiterin gelöscht wurden.

Entsprechend äußerte sich die Regierung bereits am 19. Dezember in einer Antwort auf eine sogenannte "Kleine Anfrage" der AfD-Bundestagsfraktion, die nun vom Bundestag veröffentlicht wurde. In der Anfrage hatte die AfD einen Zusammenhang zu den Cum-Ex-Untersuchungen hergestellt und sich nach einer möglichen Löschung von E-Mails und Kalendereinträgen von Scholz und seinen engsten Mitarbeitern erkundigt. Dazu teilte die Bundesregierung nun mit, die Postfächer, E-Mails und Kalendereinträge von Scholz sowie seinem damaligen Staatssekretär und seiner damaligen wie heutigen Büroleiterin aus ihrer Zeit beim Bundesministerium der Finanzen seien noch vorhanden. Die mit den E-Mail-Postfächern verknüpften E-Mails und Kalendereinträge lägen dem Bundesministerium der Finanzen nicht vor, sondern seien in den Systemen, welche durch das Informationstechnikzentrum Bund (ITZ) betrieben werden, gespeichert.

"Eine Löschung ist aus rechtlichen Gründen in dieser Legislatur nicht vorgesehen", heißt es in der Antwort.