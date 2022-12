Klimaaktivisten blockieren Landebahn am Münchener Flughafen

In einer großangelegten Aktion haben Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" am Donnerstagmorgen eine der beiden Start- und Landebahnen des Münchener Flughafens blockiert.

Personen hätten sich am Rollfeld festgeklebt, teilte der Airport mit. Die Aktivisten selbst schrieben bei Twitter, auch eine Aktion am BER durchzuführen.

Diese Blockade konnte die Polizei aber offenbar schnell auflösen. In München rückten die Sicherheitsbehörden zu einem Großeinsatz aus. Beeinträchtigungen des Luftverkehrs sind in der bayerischen Landeshauptstadt zu erwarten. In der Vergangenheit hatte die "Letzte Generation" vor allem in München und Berlin, aber auch in anderen Städten häufiger Straßen blockiert. Mit dem BER war Ende November erstmals ein Flughafen Ziel der Gruppe gewesen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH