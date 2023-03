Klimaminister glaubt an baldige Lösung des Verbrenner-Streits

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht keine großen Hürden mehr, Verbrenner EU-weit ab dem Jahr 2035 zu verbieten.

Sein Verständnis sei, "dass es jetzt nur noch darum geht, zu überprüfen, wie es technisch umgesetzt wird", sagte Habeck am Donnerstag am Rande einer Eröffnung des RWE-Windparks Kaskasi den Sendern RTL und ntv. Das könne nicht so schwierig sein.

"Jetzt ist ein Moment da, wo man sich eine Verabredung geben, die jetzt fix machen kann", so der Klimaminister. "Und dann sollten wir auch fortfahren. Also wie geplant, mit einem Monat Verzögerung, dann die großen Gesetzespakete `Fit for 55` auch verabschieden." Damit sei ein "Riesenwerk geschaffen worden", so Habeck. "Das darf nicht an der einen Frage, an einer Detailfrage scheitern, die jetzt meiner Ansicht nach gelöst ist."

