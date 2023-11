Klingbeil und Esken wollen erneut für SPD-Vorsitz kandidieren

Lars Klingbeil und Saskia Esken wollen erneut für den SPD-Parteivorsitz kandidieren.

Eine entsprechende Ankündigung machten beide am Montag in der Sitzung des SPD-Parteipräsidiums, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Demnach wollen sie beim nächsten Bundesparteitag erneut als Doppelspitze antreten.

Der Parteitag findet vom 8. bis 10. Dezember 2023 in Berlin statt. Esken ist seit 2019 eine der beiden Bundesvorsitzenden der Sozialdemokraten, zunächst in einer Doppelspitze mit Norbert Walter-Borjans und seit Dezember 2021 mit Klingbeil. Letzterer war zuvor vier Jahre lang Generalsekretär der SPD und organisierte in dieser Funktion unter anderem den Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021.