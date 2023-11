Kurdische Gemeinde in Deutschland hält Erdogan-Besuch für falsch

Der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Ali Ertan Toprak, hält den für Freitag geplanten Berlin-Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdo?an für falsch.

"Ich hätte mir in der aktuellen Lage gewünscht, dass die deutsche Seite den Besuch absagt", sagte Toprak dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). "Es kann nicht sein, dass wir im Zusammenhang mit der Sicherheit Israels täglich von Staatsräson reden und dann einem der größten Antisemiten hier den roten Teppich ausrollen."

Erdo?an unterstütze die radikalislamische Hamas seit Jahren politisch und habe sie gerade erst als "Befreiungsorganisation" bezeichnet, kritisierte Toprak. Dabei habe die Hamas bei ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober "den größten Massenmord an Juden seit der Shoa verübt". Das könne man in Deutschland "nicht einfach so ignorieren". Anlässlich des Erdo?an-Besuchs sei "demokratischer Protest auf jeden Fall angesagt, und zwar von allen Demokraten", sagte er.