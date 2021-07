Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im Juli erneut deutlich gesunken.

Insgesamt waren in der Bundesrepublik 2,59 Millionen Personen arbeitslos gemeldet und damit 320.000 weniger als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mit. Gegenüber dem Vormonat sank die Arbeitslosenzahl um 24.000 Personen.

Die Arbeitslosenquote ging dabei um 0,1 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent zurück. "Die Lage am Arbeitsmarkt verbessert sich weiter", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung seien trotz Beginn der Sommerpause weiter kräftig gesunken. "Das Wachstum der Beschäftigung hält an. Und die Unternehmen suchen vermehrt nach neuem Personal", so Scheele. Die Unterbeschäftigung, die auch Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, lag im Juli bei 3,379 Millionen Personen. Das waren 294.000 weniger als vor einem Jahr. Die Nachfrage nach neuen Personal hat sich unterdessen kräftig belebt: Insgesamt waren bei der BA im siebten Monat des Jahres 744.000 Arbeitsstellen gemeldet, 171.000 mehr als vor einem Jahr. Saisonbereinigt erhöhte sich der Bestand der bei der BA gemeldeten Stellen um 41.000.

