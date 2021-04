Schluss mit dem Inzidenz-Irrsinn - Zu Corona-Regeln und den Schulschlie?ungen

Lausitzer Rundschau Cottbus - Lehrer m?chte man derzeit nun wirklich nicht sein. Erst legt die Brandenburger Landesregierung am Wochenende fest, dass Schulen ab einer Corona-Inzidenz von 200 in den jeweiligen Landkreisen schlie?en sollen. Daraufhin beginnen die P?dagogen in Spree-Nei?e hektisch, ihren Unterricht ...

Lausitzer Rundschau Cottbus - Lehrer m?chte man derzeit nun wirklich nicht sein. Erst legt die Brandenburger Landesregierung am Wochenende fest, dass Schulen ab einer Corona-Inzidenz von 200 in den jeweiligen Landkreisen schlie?en sollen. Daraufhin beginnen die P?dagogen in Spree-Nei?e hektisch, ihren Unterricht f?r die wenigen verbleibenden Tage umzustellen. Und dann "?berrascht" der Landkreis am Montagmorgen mit einer Inzidenz, die mal eben um ?ber 60 Punkte gefallen ist und deshalb wieder unter der 200-Marke liegt. Also bleiben die Schulen weiter auf, zumindest f?r diese Woche. Alles wieder auf Anfang. Denn erst, wenn die Inzidenz an drei hintereinander folgenden Tagen ?ber 200 liegt und die Beh?rde dies am n?chsten Tag vermeldet, erst dann werden im Landkreis Schulen und Kitas f?r 14 Tage geschlossen. Klingt auf dem Papier alles sch?n und gut. Aber was hat das bitte mit der Realit?t zu tun? In SPN ist die Pandemie ja nicht pl?tzlich beendet, nur, weil das lokale Gesundheitsamt an einem Montag mal mehr F?lle meldet, am n?chsten fast keine. ?hnlich in Cottbus, wo die offiziellen Zahlen seit Tagen knapp unter der 200 kratzen. Die Intensivstationen sind trotzdem voll, das Virus breitet sich weiter aus. Wer ernsthaft die Pandemie bek?mpfen und Menschenleben retten will, kann sich nicht mit solchem Rumeiern aufhalten. Schulen und Kitas m?ssen jetzt schlie?en - so schwierig das auch f?r viele Eltern zu organisieren ist. Das Verstecken hinter Inzidenzwerten ersetzt keine politischen Entscheidungen.

