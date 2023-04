"Letzte Generation" blockiert mehrere Straßen in Berlin

Mitglieder der Protestgruppe "Letzte Generation" haben am Montag wie angekündigt mit mehreren Blockaden versucht, den Verkehr in Berlin lahmzulegen.

Am Morgen seien in der Hauptstadt an 23 Orten Straßen blockiert worden, sagte eine Sprecherin der Polizei dem "Tagesspiegel". Demnach sind die Protestler in kleinere Gruppen unterwegs.

Die Gesamtanzahl liege im unteren dreistelligen Bereich. Die Gruppe selbst sprach am Montagmorgen ebenfalls davon, in Berlin an über 20 Orten auf der Straße zu sein. Nach Angaben der Polizei sollen wegen der Protestaktionen über den Tag insgesamt 500 Beamte im Einsatz sein. Von den Blockaden betroffen waren zunächst unter anderem Straßen in Charlottenburg, Neukölln, Schöneberg, Wedding und Wilmersdorf.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH