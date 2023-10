Link begrüßt Scholz` Israel-Reise

Die FDP hat die Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz nach Israel und Ägypten begrüßt.

"Scholz` Reise ist ein starker Ausdruck der Solidarität mit Israel und ein wichtiges Zeichen für die Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland und überall auf der Welt", sagte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Link, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). Es sei auch gut, dass der Kanzler Ägypten besuche, da dem Land eine "Schlüsselrolle bei der Verhinderung einer fatalen Eskalationsspirale" zukomme, so Link.

Es sei wichtig, dass Deutschland sämtliche staatlichen Finanzflüsse in die palästinensischen Gebiete überprüfe. Dies gelte für Entwicklungshilfe, für humanitäre Hilfe sowie für sämtliche sonstigen Mittel. Ziel müsse sein, dass die Gelder "noch zielgerichteter und in lückenloser Abstimmung mit Israel an islamistischen Kreisen vorbei direkt den betroffenen Menschen zugutekommen", sagte der FDP-Politiker.