Linke befürchtet Flickenteppich bei Sozialtickets

Der Linken-Verkehrspolitiker Bernd Riexinger befürchtet angesichts der Einführung des 49-Euro-Tickets einen Flickenteppich bei den flankierenden Sozialtarifen und drängt auf ein bundesweit kostenfreies Sozialticket.

"Die vom Bundeskabinett beschlossenen Regionalisierungsmittel, mit denen insbesondere das bundesweit gültige Deutschlandticket finanziert werden soll, sind völlig unzureichend und sozial unausgewogen", sagte der Sprecher für nachhaltige Mobilität der Linken-Bundestagsfraktion dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagsausgaben). "Die Folge ist, dass erneut ein Flickenteppich im Tarifgefüge entstehen wird", so Riexinger.

Schon jetzt sei absehbar, dass Städte, Verkehrsverbünde und Länder jeweils eigene Ticketlösungen für Menschen ohne Einkommen, für Schüler und Studierende einführen werden. "Wir fordern weiterhin ein Deutschlandticket für maximal 1 Euro am Tag und einen Nulltarif für bedürftige Gruppen." Der Linken-Politiker kritisierte unterschiedliche Tarife in einem Bundesland. "So kann es sein, dass ein günstigeres Sozialticket beispielsweise für 24,50 Euro nur in den Grenzen der Stadt Stuttgart gültig ist, für den nahezu gleichen Preis Studierende aber im ganzen Bundesland fahren können und Beschäftigte mit hohem Einkommen mit einem Jobticket bundesweit unterwegs sein können", so Riexinger.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH