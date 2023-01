Linke will Rente mit 64

Linken-Chefin Janine Wissler hat für Deutschland nach dem Vorbild Frankreichs ein Renteneintrittsalter von 64 Jahren ins Gespräch gebracht.

"Die Rente mit 67 war in Deutschland ein Riesenfehler", sagte Wissler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Die Erhöhung des Renteneintrittsalters in Frankreich halte sie ebenfalls für einen Fehler, "allerdings ist Deutschland auf dem Weg in die falsche Richtung weiter".

Hier wäre die Rente mit 64 ein "Fortschritt". Ein aktueller Gesetzentwurf der französischen Regierung sieht vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre zu erhöhen.

