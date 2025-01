Lobbyverband "Bund der Steuerzahler" kritisiert Parteiprogramme

Der Lobbyverband "Bund der Steuerzahler" vermisst in den Programmen der Parteien zur Bundestagswahl tragfähige Aussagen zur Dämpfung des Anstiegs der Sozialversicherungsbeiträge.

"Das wird der jüngeren Generation noch auf die Füße fallen", sagte Verbands-Präsident Reiner Holznagel der "Bild am Sonntag". "Wir sehen jetzt schon, dass das System nicht zukunftsfest ist. Das ist die Generationenbombe schlechthin."

Holznagel fordert zudem weitergehende Entlastungen bei der Einkommensteuer und eine Abschaffung des Soli. "Wir schlagen vor, den Spitzensteuersatz erst ab 100.000 Euro greifen zu lassen", so der Lobbyist. "Der Soli ist eine Mittelschichtsteuer und muss weg. Das muss im 100-Tage-Programm der neuen Bundesregierung stehen." Zugleich übte Holznagel Kritik am SPD-Programm, das höhere Belastungen für Top-Einkommen vorsieht: "Wenn die SPD höhere Einkommen höher besteuern will, sind die Verlierer eindeutig Unternehmer des Mittelstands. Der Spitzensteuersatz darf auf gar keinen Fall ausgeweitet werden."