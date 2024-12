Macron ernennt Bayrou zum neuen Premierminister

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Zentrumspolitiker Francois Bayrou als neuen Premierminister ernannt.

Das teilte der Élysée-Palast am Freitag mit. Vorgänger Michel Barnier war zuletzt mit seiner Mitte-Rechts-Regierung nach nur knapp drei Monaten durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Anlass war der Streit über einen Sparhaushalt.

Seit den vorgezogenen Neuwahlen vom Juni hat das Lager von Macron keine Mehrheit mehr in der Nationalversammlung. Bayrou ist Chef der mit Macron verbündeten Partei Modem, die politischen in der Mitte verortet wird. Ursprünglich wollte Macron noch am Donnerstag einen Barnier-Nachfolger bestimmen, eine entsprechende Frist hatte sich der Präsident bei Gesprächen mit Vertretern mehrerer Parteien selbst gesetzt. Diese hatte er allerdings ablaufen lassen und die Entscheidung um einen weiteren Tag verschoben.