Maul- und Klauenseuche: Lage laut Özdemir im Griff

Nach den Worten von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ist die Lage bei der Maul- und Klauenseuche in Deutschland derzeit unter Kontrolle.

Auf die Frage, ob man die Lage im Griff habe, antwortete Özdemir der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe) am Rande der "Grünen Woche" in Berlin: "Ja, aber wir dürfen auch nicht nachlassen. Es braucht weiterhin die harten Maßnahmen." Der Minister ergänzte: "Ich weiß, die tun denjenigen weh, die in der Sperrzone sind. Aber wir müssen alles dafür tun, dass die Seuche nicht ausbricht."

Er kenne die Verunsicherung der Exportbetriebe, "ich weiß um die Sorgen der Tierhalter", so Özdemir weiter. Aber man wisse auch, "welche Ausmaße das in Großbritannien hatte". Mit Blick auf Drittstaaten sagte Özdemir, man gehe transparent vor, "wir haben nichts zu verstecken". Die Regionalisierungsstrategie in Europa, "dass Produkte außerhalb der Sperrzone ganz normal exportiert werden können, die wünsche ich mir natürlich auch von den Partnern außerhalb der EU", sagte der Minister. Özdemir hatte am Freitagmorgen mitgeteilt, dass sich ein Verdachtsfall auf Maul- und Klauenseuche im Landkreis Barnim nicht bestätigt habe.