Mehrheit der Deutschen für Neuwahlen auf Bundesebene

Eine Mehrheit der Bundesbürger ist dafür, vorzeitig einen neuen Bundestag zu wählen.

Das meldet "Bild" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf eine Studie des Instituts Insa. Danach sprechen sich 57 Prozent der Befragten für eine vorgezogene Bundestagswahl aus.

31 Prozent sind hingegen der Meinung, die Ampel-Koalition solle bis 2025 weiterregieren. Wie "Bild" weiter schreibt, ist der Unmut über die aktuelle Migrationspolitik der Bundesregierung besonders groß. Demnach verlangen 59 Prozent der Befragten einen Kurswechsel in der Migrationspolitik. Dahinter folgt ein Kurswechsel in der Wohnungspolitik, den 52 Prozent der Bundesbürger befürworten. Große Unzufriedenheit gibt es auch mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Wie "Bild" schreibt, sprechen sich 58 Prozent der Befragten für einen Rücktritt aus. Nur 19 Prozent sagen, dass Faeser im Amt bleiben soll. Faeser hatte am Sonntag bei der Landtagswahl in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin ein historisch schlechtes Wahlergebnis erzielt. Für "Bild" befragte Insa am 9. Oktober 2023 insgesamt 1.004 Wahlberechtigte.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH