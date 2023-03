Nach Tod von 12-Jähriger zwei gleichaltrige Mädchen unter Verdacht

Nach dem Tod eines 12-jährigen Mädchens im nordrhein-westfälischen Freudenberg stehen zwei etwa gleichaltrige Mädchen unter Verdacht.

Das meldeten am Dienstag unter anderem die "Bild" und der Fernsehsender RTL unter Berufung auf eigene Informationen. Am Sonntagmittag hatte die Polizei in einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain bei Siegen die seit dem späten Samstagnachmittag vermisste 12-Jährige aufgefunden.

Das Kind hatte nach Zeugenangaben einen etwa drei Kilometer langen Weg teilweise durch ein Waldstück alleine zurücklegen wollen, war aber nie am Ziel angekommen. Das Kind wurde offensichtlich erstochen, Hinweise auf ein Sexualdelikt gab es nicht.

