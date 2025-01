NRW-Grüne: Merz bedient "Remigrationsfantasien der AfD"

Die Landesvorsitzende der Grünen in NRW, Yazgülü Zeybek, kritisiert die jüngsten Forderungen von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zur Migrationspolitik scharf.

Merz bediene mit "populistischer Wahlkampfrhetorik die Remigrationsfantasien der AfD", sagte Zeybek "Ippen-Media". Merz hatte gesagt, die doppelte Staatsbürgerschaft solle künftig nur noch auf begründete Ausnahmefälle beschränkt werden. Man hole sich sonst "zusätzliche Probleme ins Land", so der CDU-Politiker.

Auch eine Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft bei straffällig gewordenen Personen brachte Merz ins Spiel. "Die Forderung von Friedrich Merz ist integrationspolitischer Wahnsinn", sagte Grünen-Politikerin Zeybek. "Ich selbst habe, wie Millionen andere Menschen in Deutschland, die doppelte Staatsbürgerschaft. Friedrich Merz will diese Menschen, die hier leben und arbeiten, zu Staatsbürgern zweiter Klasse machen, zu Staatsbürgern auf Bewährung." Das führe bei vielen zu großer Verunsicherung. "Wird ihnen der deutsche Pass entzogen werden, wenn sie schwarzfahren? Schwarzfahren ist schließlich eine Straftat", so Zeybek. Das könne "doch nicht ernsthaft die Antwort des CDU-Kanzlerkandidaten auf die migrationspolitischen Herausforderungen unserer Zeit sein", so Zeybek.