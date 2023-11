Rackete sieht Chance für Erneuerung der Linken

Carola Rackete, Spitzenkandidatin der Linkspartei für die Europawahl, sieht nach eigenen Angaben gute Chance für die Linke, sich nach dem Parteitag in Augsburg zu erneuern.

"Ich denke, die Chancen sind gerade so gut wie nie", sagte die parteilose Aktivistin am Sonntag am Rande des Parteitags dem Sender Phoenix. "Wir haben gesehen, dass die Partei gestern ein Kampagnenplan für die Erneuerung vorgelegt hat."

Es seien zudem "sehr viele Leute" eingetreten: "Es gibt richtig großen Mitgliederzuwachs nach dem Austritt von Sahra Wagenknecht. In den sozialen Bewegungen bekomme ich sehr positive Rückmeldungen, auch für Menschen, die sich vorher überhaupt nicht mit Parteien identifiziert hatten." Die Chance sei also da. "Wir brauchen die Linke einfach ganz klar links der Grünen und der SPD", so Rackete.