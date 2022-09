Söder besucht Oktoberfest in München ohne Maske

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will das Oktoberfest in München trotz Warnungen vor einer erhöhten Corona-Ansteckungsgefahr ohne Maske aufsuchen.

Der "Bild" (Montagausgabe) sagte er: "Die Corona-Lage ist derzeit stabil." Es gebe "keine wachsende Belastung in den Krankenhäusern": "Jeder soll eigenverantwortlich entscheiden, ob und wie er die Wiesn besucht. Ich komme ohne Maske. Mich wundern die überdrehten Botschaften von Herrn Lauterbach."

Die größte Absurdität des Corona-Winters drohe sowieso an den Schulen: "Herr Habeck will das Lüften verbieten, Frau Lemke will die Luftfilter verbieten und Herr Buschmann dann noch die Masken", sagte Söder.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH