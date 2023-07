Scholz erwartet keine Verbesserung der AfD bei Bundestagswahl 2025

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) glaubt laut eigener Aussage nicht an ein stärkeres Ergebnis der AfD bei der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2025.

"Ich bin ganz zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird als bei der letzten", sagte er am Freitag auf seiner Sommerpressekonferenz in Berlin. Als Gründe für das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte, auch in anderen Ländern, führte er Zukunftsunsicherheiten an, obwohl das oft die "Länder mit den wenigsten Problemen" seien.

Daher sei es wichtig, Innovationen anzustoßen, "weil sie auch immer die Botschaft vermitteln, es wird gut ausgehen für jeden Einzelnen", fügte er hinzu. Zudem mahnte er eine "Gelassenheit im Hinblick auf das Miteinander" an. Dass es unterschiedliche Vorstellungen gebe, wie und wo man lebt, und dass das "ganz gut funktioniert, wenn man nicht jeweils dem anderen mitteilt, dass es genau nach der eigenen Facon zu gehen hätte", würde helfen, so Scholz. Wer seiner Meinung nach anderen vorschreibe, dass es nach der eigenen Facon zu gehen habe, wollte der Kanzler nicht präzisieren. Zuletzt belegt die AfD in Umfragen regelmäßig den zweiten Platz, vor der SPD.

